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Аккумулятор Практика 779-370, для Hitachi 14.4В, 3.0Ач, Li-Ion
5 065 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 779-370, для Hitachi 14.4В, 3.0Ач, Li-Ion
    Арт. О00000023939
    Аккумулятор Практика 779-370, для Hitachi 14.4В, 3.0Ач, Li-Ion
    Аккумулятор Практика 779-370, для Hitachi 14.4В, 3.0Ач, Li-Ion
    Аккумулятор Практика 779-370, для Hitachi 14.4В, 3.0Ач, Li-Ion
      Аккумулятор Практика 779-370, для Hitachi 14.4В, 3.0Ач, Li-Ion
      Аккумулятор Практика 779-370, для Hitachi 14.4В, 3.0Ач, Li-Ion
      Аккумулятор Практика 779-370, для Hitachi 14.4В, 3.0Ач, Li-Ion

      Аккумулятор Практика 779-370, для Hitachi 14.4В, 3.0Ач, Li-Ion

      5 065 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023939

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Hitachi
      Время работы без подзарядки, мин
      		90
      Все характеристики
      5 065 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 779-370 совместим с большим перечнем инструментов марки Hitachi. Устройство подходит для оснащения электрорубанков, шуруповертов и лобзиков, а также пылесосов и фонарей. Подключение к оборудованию осуществляется при помощи надежного слайдера.

        Преимущества

        • Низкий саморазряд
        • Нет "эффекта памяти"
        • Повышенная емкость 3 Ач
        • Напряжение 14.4 B
        • В первые периоды использования рекомендуется полностью разряжать и максимально заряжать устройство, чтобы сохранить исходную эффективность