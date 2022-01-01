Аккумулятор Практика 779-370, для Hitachi 14.4В, 3.0Ач, Li-Ion

Преимущества

Низкий саморазряд

Нет "эффекта памяти"

Повышенная емкость 3 Ач

Напряжение 14.4 B

В первые периоды использования рекомендуется полностью разряжать и максимально заряжать устройство, чтобы сохранить исходную эффективность

Аккумулятор Практика 779-370 совместим с большим перечнем инструментов марки Hitachi. Устройство подходит для оснащения электрорубанков, шуруповертов и лобзиков, а также пылесосов и фонарей. Подключение к оборудованию осуществляется при помощи надежного слайдера.