Аккумулятор Практика 779-370, для Hitachi 14.4В, 3.0Ач, Li-Ion
Арт. О00000023939
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Hitachi
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Время работы без подзарядки, мин
|90
- Аккумулятор Практика 779-370 совместим с большим перечнем инструментов марки Hitachi. Устройство подходит для оснащения электрорубанков, шуруповертов и лобзиков, а также пылесосов и фонарей. Подключение к оборудованию осуществляется при помощи надежного слайдера.
Преимущества
- Низкий саморазряд
- Нет "эффекта памяти"
- Повышенная емкость 3 Ач
- Напряжение 14.4 B
- В первые периоды использования рекомендуется полностью разряжать и максимально заряжать устройство, чтобы сохранить исходную эффективность