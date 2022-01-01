Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В

Преимущества

Совместим с зарядными устройствами DC1414; DC1439; DC1422; DC1822; DC1804; BMR100

Напряжение 12В

Емкость 2,0 Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 030-900 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Makita, аналог PA12, 1220, 1200A. Подходит для инструментов 6270D, 8270D, 6271D, 8271D, 6317D, 6319D, 8414D, 6980D, 6918D, 6706D, 4191D, HR160DWAE, UC120DWAE, WR250DWAE, SC120DRA, SC130DRA, 4331DWD, 4013D, ML122, ML124. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.