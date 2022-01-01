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Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В
2 489 ₽
2 505 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В
    Арт. О00000007634
    Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В
    Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В
    Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В
    Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В
      Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В
      Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В
      Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В
      Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В

      Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В

      • -16 ₽
      2 489 ₽
      2 505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007634

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Makita
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      • -16 ₽
      2 489 ₽
      2 505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 030-900 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Makita, аналог PA12, 1220, 1200A. Подходит для инструментов 6270D, 8270D, 6271D, 8271D, 6317D, 6319D, 8414D, 6980D, 6918D, 6706D, 4191D, HR160DWAE, UC120DWAE, WR250DWAE, SC120DRA, SC130DRA, 4331DWD, 4013D, ML122, ML124. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Совместим с зарядными устройствами DC1414; DC1439; DC1422; DC1822; DC1804; BMR100
        • Напряжение 12В
        • Емкость 2,0 Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин