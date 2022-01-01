Аккумулятор Практика 030-900, для инструментов Makita 12 В
Арт. О00000007634
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Makita
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Практика 030-900 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Makita, аналог PA12, 1220, 1200A. Подходит для инструментов 6270D, 8270D, 6271D, 8271D, 6317D, 6319D, 8414D, 6980D, 6918D, 6706D, 4191D, HR160DWAE, UC120DWAE, WR250DWAE, SC120DRA, SC130DRA, 4331DWD, 4013D, ML122, ML124. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.
Преимущества
- Совместим с зарядными устройствами DC1414; DC1439; DC1422; DC1822; DC1804; BMR100
- Напряжение 12В
- Емкость 2,0 Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин