Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В

Преимущества

Низкий саморазряд

Нет "эффекта памяти"

Напряжение 14,4В

Емкость 3,0Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 779-332 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов MAKITA,форма-СЛАЙДЕР, аналог BL1430. Подходит для инструментов DDF343RFE, DDF441RFE, DDF444RFE, DDF446RFE, DHP343RFE, DHP441RFE, DDF448RFE, BTD133RFE, BTD136RFE, DHP444RFE, BHP446RFE, DHP448RFE, BTD134RFE, DTW250RME, DTW280RME, BTP131RFE, BTS130RFE, BPJ140RFE, BFS440RFE, BFS441RFE, DGA450RFE, BHR162RFE, BJV140RF, BJS100RFE, BJS160RFE, BJR141RFE, BST220RFE, BJN160RFE, BBO140RFE, BKP140RFE, BML145, BML801, BML146, BML184, BML800. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.