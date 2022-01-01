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Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
4 540 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
    Арт. О00000022778
    Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
    Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
    Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
    Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
    Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
      Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
      Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
      Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
      Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
      Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В

      Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В

      4 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000022778

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Для садовой техники
      		Нет
      Совместимость
      		Makita
      Время работы без подзарядки, мин
      		75
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      4 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 779-332 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов MAKITA,форма-СЛАЙДЕР, аналог BL1430. Подходит для инструментов DDF343RFE, DDF441RFE, DDF444RFE, DDF446RFE, DHP343RFE, DHP441RFE, DDF448RFE, BTD133RFE, BTD136RFE, DHP444RFE, BHP446RFE, DHP448RFE, BTD134RFE, DTW250RME, DTW280RME, BTP131RFE, BTS130RFE, BPJ140RFE, BFS440RFE, BFS441RFE, DGA450RFE, BHR162RFE, BJV140RF, BJS100RFE, BJS160RFE, BJR141RFE, BST220RFE, BJN160RFE, BBO140RFE, BKP140RFE, BML145, BML801, BML146, BML184, BML800. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.

        Преимущества

        • Низкий саморазряд
        • Нет "эффекта памяти"
        • Напряжение 14,4В
        • Емкость 3,0Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин