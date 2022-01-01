Аккумулятор Практика 779-332, для инструментов Makita 14.4 В
Арт. О00000022778
Характеристики
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Производитель
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Для садовой техники
|Нет
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Совместимость
|Makita
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Время работы без подзарядки, мин
|75
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Практика 779-332 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов MAKITA,форма-СЛАЙДЕР, аналог BL1430. Подходит для инструментов DDF343RFE, DDF441RFE, DDF444RFE, DDF446RFE, DHP343RFE, DHP441RFE, DDF448RFE, BTD133RFE, BTD136RFE, DHP444RFE, BHP446RFE, DHP448RFE, BTD134RFE, DTW250RME, DTW280RME, BTP131RFE, BTS130RFE, BPJ140RFE, BFS440RFE, BFS441RFE, DGA450RFE, BHR162RFE, BJV140RF, BJS100RFE, BJS160RFE, BJR141RFE, BST220RFE, BJN160RFE, BBO140RFE, BKP140RFE, BML145, BML801, BML146, BML184, BML800. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.
Преимущества
- Низкий саморазряд
- Нет "эффекта памяти"
- Напряжение 14,4В
- Емкость 3,0Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин