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Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач
2 550 ₽
2 960 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач
    Арт. О00000023941
    Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач
    Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач
    Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач
    Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач
      Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач
      Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач
      Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач
      Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач

      Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач

      • -410 ₽
      2 550 ₽
      2 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 3 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 4 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 3 октября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023941

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Для садовой техники
      		Нет
      Совместимость
      		Интерскол
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Вес, кг
      		0.7
      Все характеристики
      • -410 ₽
      2 550 ₽
      2 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 3 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 4 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 3 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 776-829 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Интерскол, аналог БA-14,4. Подходит для инструментов ДА-14,4 ЭР, ДА-14,4 ЭР-Ф, аккумуляторных фонарей 14,4 В. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Напряжение 14,4В
        • Емкость 1,5Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин