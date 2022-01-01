Аккумулятор Практика 776-829, для Интерскол 14,4В, 1,5 Ач

Преимущества

Напряжение 14,4В

Емкость 1,5Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 776-829 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Интерскол, аналог БA-14,4. Подходит для инструментов ДА-14,4 ЭР, ДА-14,4 ЭР-Ф, аккумуляторных фонарей 14,4 В. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.