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Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для инструмента Makita, 18 В, емкость 3.0 Ач)
4 450 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для Makita)
    Арт. О00000023940
    Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для инструмента Makita, 18 В, емкость 3.0 Ач)
    Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для инструмента Makita, 18 В, емкость 3.0 Ач)
    Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для инструмента Makita, 18 В, емкость 3.0 Ач)
      Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для инструмента Makita, 18 В, емкость 3.0 Ач)
      Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для инструмента Makita, 18 В, емкость 3.0 Ач)
      Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для инструмента Makita, 18 В, емкость 3.0 Ач)

      Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для Makita)

      4 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 3 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 4 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 3 октября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023940

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Для садовой техники
      		Нет
      Совместимость
      		Makita
      Время работы без подзарядки, мин
      		90
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      4 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 3 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 4 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 3 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 779-349 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов MAKITA, форма-СЛАЙДЕР, аналог BL1830. Подходит для инструментов DDF451RFE, DDF453RFE, DDF454RFE, DDF456RFE, DHP453RFE, DHP451RFE, DDF459RFE, DDF480RME, DDF481RTE, DHP454RFE, BHP451RFE, BHP456RFE, DHP458RFE, DHP481RTE, DTD129RFE, DTD145RFE, DTD146RFE, DTD147RFEBTP140RFE, DTP141RFE, DTW251RME, DTW281RME, BFS281RFE, DFR550RFEDFR750RFE, DFS451RFEDHR202RFE, DHR241RFE, DHR242RFE DGA452RFE BGD800RFE, BGD801RFE, DBO180RFE, DTM50RFE, BDA350RFE, DJN161RFE, BJN161RFE, BJS101RFE, BJS 161RFE, DJR181RFE, DSS610RFE, DJV180RF, BJV180RF, BPB180RFE, BPJ180RFE, DKP180RFE, DCG180RFE, BST221RFE, DVC350Z, BMR102, BMR103B, BMR050, DHS710, DHR263, BML145, BML801, BML146, BML800. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.

        Преимущества

        • Низкий саморазряд
        • Нет "эффекта памяти"
        • Напряжение 18В
        • Емкость 3,0Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин