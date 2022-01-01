Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для инструмента Makita, 18 В, емкость 3.0 Ач)

Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для Makita)
Арт. О00000023940
Характеристики
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Производитель
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Для садовой техники
|Нет
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Совместимость
|Makita
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Время работы без подзарядки, мин
|90
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Практика 779-349 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов MAKITA, форма-СЛАЙДЕР, аналог BL1830. Подходит для инструментов DDF451RFE, DDF453RFE, DDF454RFE, DDF456RFE, DHP453RFE, DHP451RFE, DDF459RFE, DDF480RME, DDF481RTE, DHP454RFE, BHP451RFE, BHP456RFE, DHP458RFE, DHP481RTE, DTD129RFE, DTD145RFE, DTD146RFE, DTD147RFEBTP140RFE, DTP141RFE, DTW251RME, DTW281RME, BFS281RFE, DFR550RFEDFR750RFE, DFS451RFEDHR202RFE, DHR241RFE, DHR242RFE DGA452RFE BGD800RFE, BGD801RFE, DBO180RFE, DTM50RFE, BDA350RFE, DJN161RFE, BJN161RFE, BJS101RFE, BJS 161RFE, DJR181RFE, DSS610RFE, DJV180RF, BJV180RF, BPB180RFE, BPJ180RFE, DKP180RFE, DCG180RFE, BST221RFE, DVC350Z, BMR102, BMR103B, BMR050, DHS710, DHR263, BML145, BML801, BML146, BML800. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.
Преимущества
- Низкий саморазряд
- Нет "эффекта памяти"
- Напряжение 18В
- Емкость 3,0Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин