Аккумулятор Практика 779-349 (запчасть для инструмента Makita, 18 В, емкость 3.0 Ач)

Преимущества

Низкий саморазряд

Нет "эффекта памяти"

Напряжение 18В

Емкость 3,0Ач

Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин

Аккумулятор Практика 779-349 литий-ионный (Li-Ion) для аккумуляторных инструментов MAKITA, форма-СЛАЙДЕР, аналог BL1830. Подходит для инструментов DDF451RFE, DDF453RFE, DDF454RFE, DDF456RFE, DHP453RFE, DHP451RFE, DDF459RFE, DDF480RME, DDF481RTE, DHP454RFE, BHP451RFE, BHP456RFE, DHP458RFE, DHP481RTE, DTD129RFE, DTD145RFE, DTD146RFE, DTD147RFEBTP140RFE, DTP141RFE, DTW251RME, DTW281RME, BFS281RFE, DFR550RFEDFR750RFE, DFS451RFEDHR202RFE, DHR241RFE, DHR242RFE DGA452RFE BGD800RFE, BGD801RFE, DBO180RFE, DTM50RFE, BDA350RFE, DJN161RFE, BJN161RFE, BJS101RFE, BJS 161RFE, DJR181RFE, DSS610RFE, DJV180RF, BJV180RF, BPB180RFE, BPJ180RFE, DKP180RFE, DCG180RFE, BST221RFE, DVC350Z, BMR102, BMR103B, BMR050, DHS710, DHR263, BML145, BML801, BML146, BML800. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов заряда - разряда.