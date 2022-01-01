Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками

Преимущества

Удобство и универсальность в использовании

Продуманный компактный дизайн и легкость в уходе

Питается данный пылесос от прикуривателя, а его радиус действия в подключенном состоянии составляет внушительные 3.5 м, что будет более чем достаточно для эффективной уборки даже в просторном автомобиле

Для большего удобства в комплекте предусмотрены различные насадки

Благодаря голубому пылесосу ENDEVER SKYCLEAN VC-290 вы сможете легко поддерживать салон своего автомобиля в чистоте. Используя ENDEVER SKYCLEAN VC-290, вы сможете как проводить эффективную сухую уборку, так и даже собирать разлившиеся в салоне автомобиля жидкости, что будет чрезвычайно удобно и избавит вас от утомительных манипуляций с мокрыми тряпками и вениками. Собранная таким пылесосом грязь и пыль будет удобно локализована в легко снимающимся и моющимся контейнере.