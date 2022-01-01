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Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
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Автомобильные пылесосы
    Автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290
    Арт. О00000028889
    Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
    Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
    Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
    Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
    Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
    Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
    Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
    Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
    Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
    Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
      Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
      Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
      Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
      Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
      Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
      Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
      Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
      Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
      Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками
      Ручной автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290 с насадками

      Автомобильный пылесос Endever SkyClean VC-290

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000028889

      Характеристики

      Производитель
      		Endever
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина кабеля, м
      		3.5
      Насадки в комплекте
      		щелевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Благодаря голубому пылесосу ENDEVER SKYCLEAN VC-290 вы сможете легко поддерживать салон своего автомобиля в чистоте. Используя ENDEVER SKYCLEAN VC-290, вы сможете как проводить эффективную сухую уборку, так и даже собирать разлившиеся в салоне автомобиля жидкости, что будет чрезвычайно удобно и избавит вас от утомительных манипуляций с мокрыми тряпками и вениками. Собранная таким пылесосом грязь и пыль будет удобно локализована в легко снимающимся и моющимся контейнере.

        Преимущества

        • Удобство и универсальность в использовании
        • Продуманный компактный дизайн и легкость в уходе
        • Питается данный пылесос от прикуривателя, а его радиус действия в подключенном состоянии составляет внушительные 3.5 м, что будет более чем достаточно для эффективной уборки даже в просторном автомобиле
        • Для большего удобства в комплекте предусмотрены различные насадки