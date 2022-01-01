Набор бит Практика Профи 035-677, HEX4x25 мм, 2 шт.
Арт. О00000023952
Характеристики
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Производитель
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Комбинированная
|Нет
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Вес, кг
|0.01
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Совместимость
|шуруповёрт
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Адаптер в комплекте
|Нет
- Набор бит ПРАКТИКА Профи 035-677, HEX4x25 мм, 2 шт., магнитные, серия "Профи". Насадки шестигранного профиля хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что исключает повреждение резьбы винта или заготовки. Использование данного типа характерно для точной сборки мебели, узлов и деталей машин с минимальной затратой усилий работающего.