Набор бит ПРАКТИКА Профи 035-677, HEX4x25 мм, 2 шт., магнитные, серия "Профи". Насадки шестигранного профиля хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что исключает повреждение резьбы винта или заготовки. Использование данного типа характерно для точной сборки мебели, узлов и деталей машин с минимальной затратой усилий работающего.

