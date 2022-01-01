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Набор бит Практика Профи 035-677, HEX4x25 мм, 2 шт.
70 ₽
Биты шестигранные HEX
    Набор бит Практика Профи 035-677, HEX4x25 мм, 2 шт.
    Арт. О00000023952
    Набор бит Практика Профи 035-677, HEX4x25 мм, 2 шт.
    Набор бит Практика Профи 035-677, HEX4x25 мм, 2 шт.
      Набор бит Практика Профи 035-677, HEX4x25 мм, 2 шт.
      Набор бит Практика Профи 035-677, HEX4x25 мм, 2 шт.

      Набор бит Практика Профи 035-677, HEX4x25 мм, 2 шт.

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023952

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.01
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит ПРАКТИКА Профи 035-677, HEX4x25 мм, 2 шт., магнитные, серия "Профи". Насадки шестигранного профиля хорошо передают крутящий момент без давления на винт (шуруп), что исключает повреждение резьбы винта или заготовки. Использование данного типа характерно для точной сборки мебели, узлов и деталей машин с минимальной затратой усилий работающего.