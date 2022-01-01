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Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.
170 ₽
Биты крестовые PH
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.
    Арт. О00000023959
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.
    Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.

      Набор бит отверточных Практика Профи 776-423, Ph0х50 мм, 2 шт.

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023959

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Комбинированная
      		Нет
      Вес, кг
      		0.04
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 3 октября или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит отверточных ПРАКТИКА 776-423 Phillips Ph0х50 мм, магнитные, серия Профи. Шурупы с крестообразным шлицем Phillips наиболее распространены на рынке благодаря простой технологии изготовления и удобству работы при средней длине шурупа (40-60 мм), что позволяет их массово применять при монтаже гипсокартона, сборке деревянных и легких металлических конструкций. Именно поэтому к данному типу насадок профессионалы предъявляют наиболее высокие требования