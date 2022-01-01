Набор бит отверточных Практика Профи 776-614, Ph2х50 мм, 50 шт.
Арт. О00000023962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.6
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Совместимость
|шуруповёрт
- Набор бит отверточных ПРАКТИКА 776-614 Phillips Ph2х50 мм, магнитные, серия Профи. Шурупы с крестообразным шлицем Phillips наиболее распространены на рынке благодаря простой технологии изготовления и удобству работы при средней длине шурупа (40-60 мм), что позволяет их массово применять при монтаже гипсокартона, сборке деревянных и легких металлических конструкций. Именно поэтому к данному типу насадок профессионалы предъявляют наиболее высокие требования