Набор бит отверточных Практика Профи 918-696, TW1, TW2, 50 мм, 2 шт.

Набор бит отверточных ПРАКТИКА Профи 918-696, с шлицем Tri-Wing применяются в аэрокосмической промышленности и при изготовлении различных электронных устройств, бытовой техники, игровых приставок, электроинструментов, насосов и другого оборудования в целях затруднения разборки вне специализированных сервисных центров, а также при монтаже техники в общественных местах в антивандальных целях.

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