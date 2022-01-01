Набор бит отверточных Практика Профи 918-696, TW1, TW2, 50 мм, 2 шт.
Арт. О00000023969
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.03
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Адаптер в комплекте
|Нет
- Набор бит отверточных ПРАКТИКА Профи 918-696, с шлицем Tri-Wing применяются в аэрокосмической промышленности и при изготовлении различных электронных устройств, бытовой техники, игровых приставок, электроинструментов, насосов и другого оборудования в целях затруднения разборки вне специализированных сервисных центров, а также при монтаже техники в общественных местах в антивандальных целях.
Комплектация:
- Отверточная бита ПРАКТИКА Профи 918-696 – 2 шт.
- Упаковка.