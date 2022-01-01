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Набор бит отверточных Практика Профи 918-696, TW1, TW2, 50 мм, 2 шт.
185 ₽
Биты Tri-Wing
    Набор бит отверточных Практика Профи 918-696, TW1, TW2, 50 мм, 2 шт.
    Арт. О00000023969
    Набор бит отверточных Практика Профи 918-696, TW1, TW2, 50 мм, 2 шт.
    Набор бит отверточных Практика Профи 918-696, TW1, TW2, 50 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 918-696, TW1, TW2, 50 мм, 2 шт.
      Набор бит отверточных Практика Профи 918-696, TW1, TW2, 50 мм, 2 шт.

      Набор бит отверточных Практика Профи 918-696, TW1, TW2, 50 мм, 2 шт.

      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023969

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.03
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 611 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор бит отверточных ПРАКТИКА Профи 918-696, с шлицем Tri-Wing применяются в аэрокосмической промышленности и при изготовлении различных электронных устройств, бытовой техники, игровых приставок, электроинструментов, насосов и другого оборудования в целях затруднения разборки вне специализированных сервисных центров, а также при монтаже техники в общественных местах в антивандальных целях.

        Комплектация:

        • Отверточная бита ПРАКТИКА Профи 918-696 – 2 шт.
        • Упаковка.