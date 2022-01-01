Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА 644-504, тип G, 8х20 мм
Арт. X1697520384
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|сталь
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Вес, кг
|0.04
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Диаметр хвостовика, мм
|6
Подробное описание товара:Бор-фрезы по металлу твердосплавные. ГОСТ Р 52780-2007. Серия "Эксперт". Бор-фреза (шарошка) твердосплавная предназначена для обработки изделий из стали, цветных металлов и их сплавов с помощью прямой шлифмашины или дрели. Ограниченно подходит для обработки алюминия. Основное применение - обработка поверхности под проведение сварочных работ, обработка сварочных швов, снятие фасок, заусенцев, обработка отверстий и кромок деталей.