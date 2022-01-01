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Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА 644-528, тип H, 8х20 мм
810 ₽
Насадки для граверов
    Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА 644-528, тип H, 8х20 мм
    Арт. X1697520385
    Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА 644-528, тип H, 8х20 мм

      Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА 644-528, тип H, 8х20 мм

      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 октября или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1697520385

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		металл
      Вес, кг
      		0.03
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Все характеристики
      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 октября или позже
        из 614 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Подробное описание товара:

        Бор-фрезы по металлу твердосплавные. ГОСТ Р 52780-2007. Серия "Эксперт". Бор-фреза (шарошка) твердосплавная предназначена для обработки изделий из стали, цветных металлов и их сплавов с помощью прямой шлифмашины или дрели. Ограниченно подходит для обработки алюминия. Основное применение - обработка поверхности под проведение сварочных работ, обработка сварочных швов, снятие фасок, заусенцев, обработка отверстий и кромок деталей.