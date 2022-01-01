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Твердосплавная фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-573, тип M, 12x25 мм
1 250 ₽
Насадки для граверов
    Твердосплавная фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-573, тип M, 12x25 мм
    Арт. О00000023999
    Твердосплавная фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-573, тип M, 12x25 мм
    Твердосплавная фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-573, тип M, 12x25 мм
      Твердосплавная фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-573, тип M, 12x25 мм
      Твердосплавная фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-573, тип M, 12x25 мм

      Твердосплавная фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-573, тип M, 12x25 мм

      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000023999

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.04
      Диаметр хвостовика, мм
      		6
      Длина, мм
      		25
      Все характеристики
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Бор-фреза по металлу твердосплавная. ГОСТ Р 52780-2007. Серия Эксперт. Бор-фреза (шарошка) твердосплавная предназначена для обработки изделий из стали, цветных металлов и их сплавов с помощью прямой шлифмашины или дрели. Ограниченно подходит для обработки алюминия. Основное применение - обработка поверхности под проведение сварочных работ, обработка сварочных швов, снятие фасок, заусенцев, обработка отверстий и кромок деталей.

        Комплектация:

        • Твердосплавная фреза ПРАКТИКА Эксперт 644-573;
        • Упаковка.