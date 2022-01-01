Бур Практика Эксперт 647-819, SDS-Max, 12x540/400 мм

Описание товара:

Бур ПРАКТИКА КВАДРО SDS-Max. Серия Эксперт. Для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне перфораторами SDS-Max.

Преимущества:

Буры с двойной спиралью 2х2 и твердосплавной квадро-пластиной позволяют быстрее выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы;

Система SDS-Max обладает неоспоримым преимуществом перед SDS-Plus, как по скорости сверления, так и по ресурсу бура и перфоратора в широком диапазоне отверстий от 12 до 40 мм при большом объеме работ.

Комплектация: