Бур Практика Эксперт 647-819, SDS-Max, 12x540/400 мм
Арт. О00000024121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|12x540/400
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Количество предметов, шт
|1
Описание товара:
Бур ПРАКТИКА КВАДРО SDS-Max. Серия Эксперт. Для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне перфораторами SDS-Max.
Преимущества:
- Буры с двойной спиралью 2х2 и твердосплавной квадро-пластиной позволяют быстрее выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы;
- Система SDS-Max обладает неоспоримым преимуществом перед SDS-Plus, как по скорости сверления, так и по ресурсу бура и перфоратора в широком диапазоне отверстий от 12 до 40 мм при большом объеме работ.
Комплектация:
- Бур ПРАКТИКА Эксперт 647-819;
- Упаковка-клипса.