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Бур Практика Эксперт 647-987, SDS-Max, 30x540/400 мм
2 460 ₽
Буры SDS-Max
    Бур Практика Эксперт 647-987, SDS-Max, 30x540/400 мм
    Арт. О00000024137
    Бур Практика Эксперт 647-987, SDS-Max, 30x540/400 мм
    Бур Практика Эксперт 647-987, SDS-Max, 30x540/400 мм
    Бур Практика Эксперт 647-987, SDS-Max, 30x540/400 мм
    Бур Практика Эксперт 647-987, SDS-Max, 30x540/400 мм
      Бур Практика Эксперт 647-987, SDS-Max, 30x540/400 мм
      Бур Практика Эксперт 647-987, SDS-Max, 30x540/400 мм
      Бур Практика Эксперт 647-987, SDS-Max, 30x540/400 мм
      Бур Практика Эксперт 647-987, SDS-Max, 30x540/400 мм

      Бур Практика Эксперт 647-987, SDS-Max, 30x540/400 мм

      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024137

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		30x540/400
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ПРАКТИКА КВАДРО SDS-Max. Серия Эксперт. Для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне перфораторами SDS-Max

        Преимущества

        • Буры с двойной спиралью 2х2 и твердосплавной квадро-пластиной позволяют быстрее выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы
        • Система SDS-Max обладает неоспоримым преимуществом перед SDS-Plus, как по скорости сверления, так и по ресурсу бура и перфоратора