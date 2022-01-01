Бур по бетону Практика "Профи" 033-819 SDS-plus
Арт. О00000024048
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|600x16
|
Количество предметов, шт
|1
- Бур 16х600 мм А-тип Практика 033-819 предназначен для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне, 2-3 кг перфораторами системы SDS-plus.
Преимущества
- Прямая твердосплавная напайка бура с центрирующим острием из карбида вольфрама ВК8 обладает более высоким ресурсом по сравнению с обычными косыми напайками и обеспечивает идеально точное засверливание
- Широкая одинарная спираль с наибольшей эффективностью отводит шлам из отверстия
- Цилиндрическое тело бура увеличенного сечения обладает большой жесткостью, что облегчает сверление глубоких отверстий