Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бур по бетону Практика "Профи" 033-819 SDS-plus
710 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур по бетону Практика "Профи" 033-819 SDS-plus
    Арт. О00000024048
    Бур по бетону Практика "Профи" 033-819 SDS-plus
    Бур по бетону Практика "Профи" 033-819 SDS-plus
    Бур по бетону Практика "Профи" 033-819 SDS-plus
      Бур по бетону Практика "Профи" 033-819 SDS-plus
      Бур по бетону Практика "Профи" 033-819 SDS-plus
      Бур по бетону Практика "Профи" 033-819 SDS-plus

      Бур по бетону Практика "Профи" 033-819 SDS-plus

      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024048

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600x16
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур 16х600 мм А-тип Практика 033-819 предназначен для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне, 2-3 кг перфораторами системы SDS-plus.

        Преимущества

        • Прямая твердосплавная напайка бура с центрирующим острием из карбида вольфрама ВК8 обладает более высоким ресурсом по сравнению с обычными косыми напайками и обеспечивает идеально точное засверливание
        • Широкая одинарная спираль с наибольшей эффективностью отводит шлам из отверстия
        • Цилиндрическое тело бура увеличенного сечения обладает большой жесткостью, что облегчает сверление глубоких отверстий 