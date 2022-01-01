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Бур по бетону Практика "Профи" 038-050 SDS-plus
580 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур по бетону Практика "Профи" 038-050 SDS-plus
    Арт. О00000024055
    Бур по бетону Практика "Профи" 038-050 SDS-plus
    Бур по бетону Практика "Профи" 038-050 SDS-plus
      Бур по бетону Практика "Профи" 038-050 SDS-plus
      Бур по бетону Практика "Профи" 038-050 SDS-plus

      Бур по бетону Практика "Профи" 038-050 SDS-plus

      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024055

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		310x20
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур SDS-plus ПРАКТИКА по бетону 20х310 мм серия "Профи", 038-050. Применяется в качестве оснастки перфораторной оснастки. Используется для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и каменной кладке

        Преимущества

        • Сверло бур sds plus обладает широкой спиралью типа A, которая позволяет быстрее отводить шлам, существенно увеличивая скорость работы
        • Двух кромочный бур оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим острием, для более точного засверливания