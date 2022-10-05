Бур Практика Профи 037-350, SDS-Plus, 4x160/100 мм
Арт. 9016589535
Характеристики
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Производитель
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Количество граней
|2
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Габариты, мм
|4x160/100
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
- Бур по бетону SDS-Plus. Серия Профи. Для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне перфораторами SDS-Plus.
Преимущества
- Буры с широкой одинарной спиралью А-тип позволяют более быстро выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы;
- Благодаря широкой одинарной спирали А-тип ударная нагрузка равномерно распределяется на тело бура, снижается вибрация, уменьшается трение, увеличивается срок службы