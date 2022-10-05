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Бур Практика Профи 037-350, SDS-Plus, 4x160/100 мм
5.0
1
95 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Практика Профи 037-350, SDS-Plus, 4x160/100 мм
    Арт. 9016589535
    5.0
    1
    Бур Практика Профи 037-350, SDS-Plus, 4x160/100 мм
    Бур Практика Профи 037-350, SDS-Plus, 4x160/100 мм
    Бур Практика Профи 037-350, SDS-Plus, 4x160/100 мм
      Бур Практика Профи 037-350, SDS-Plus, 4x160/100 мм
      Бур Практика Профи 037-350, SDS-Plus, 4x160/100 мм
      Бур Практика Профи 037-350, SDS-Plus, 4x160/100 мм

      Бур Практика Профи 037-350, SDS-Plus, 4x160/100 мм

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. 9016589535
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество граней
      		2
      Габариты, мм
      		4x160/100
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Все характеристики
      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур по бетону SDS-Plus. Серия Профи. Для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне перфораторами SDS-Plus.

        Преимущества

        • Буры с широкой одинарной спиралью А-тип позволяют более быстро выводить шлам, существенно увеличивая скорость работы;
        • Благодаря широкой одинарной спирали А-тип ударная нагрузка равномерно распределяется на тело бура, снижается вибрация, уменьшается трение, увеличивается срок службы