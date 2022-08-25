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Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм
5.0
1
120 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм
    Арт. О00000024077
    5.0
    1
    Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм
    Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм
    Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм
      Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм
      Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм
      Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм

      Бур Практика Эксперт 775-778 SDS-Plus, 6x160/100 мм

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024077
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		160x6
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур по бетону SDS-Plus. Серия Эксперт. Буры X-Tип предназначены для особо сложных работ при сверлении отверстий в бетоне. Оптимально для профессионального применения.

        Преимущества

        • Конструктивной особенностью буров является новая цельная Х-образная твердосплавная напайка, которая образует 4 отдельные спирали в теле бура. Благодаря такой конструкции существенно снижается вероятность поломки бура при попадании в арматуру
        • Тело сверла обладает большей жесткостью, и, следовательно, меньше подвержено колебаниям в процессе бурения, что улучшает точность просверленного отверстия, снижает износ тела бура и вибрации перфоратора
        • В то же время 4 отдельные канавки эффективно удаляют шлам, что повышает производительность