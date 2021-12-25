Бур Практика Эксперт 775-761 SDS-Plus, 6x110/50 мм
Арт. О00000024076
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|110x6
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Количество предметов, шт
|1
- Бур по бетону SDS-Plus. Серия Эксперт. Буры X-Tип предназначены для особо сложных работ при сверлении отверстий в бетоне. Оптимально для профессионального применения.
Преимущества
- Конструктивной особенностью буров является новая цельная Х-образная твердосплавная напайка, которая образует 4 отдельные спирали в теле бура. Благодаря такой конструкции существенно снижается вероятность поломки бура при попадании в арматуру
- Тело сверла обладает большей жесткостью, и, следовательно, меньше подвержено колебаниям в процессе бурения, что улучшает точность просверленного отверстия, снижает износ тела бура и вибрации перфоратора
- В то же время 4 отдельные канавки эффективно удаляют шлам, что повышает производительность