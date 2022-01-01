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Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
1 265 ₽
Шлифовальные чашечки
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
    Арт. О00000024597
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм

      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм

      1 265 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024597

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      1 265 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чашка алмазная Практика "Эксперт" шлифовальная - предназначена для профессионального применения на угловых шлифмашинах и специальных алмазных шлифователях. Идеальное решение для выравнивания бетонных поверхностей. Шлифовка бетона, кирпича, камня; снятие краски. Высокий ресурс и производительность для большого объема работ. Обязательно использование пылеотвода.

        Преимущества

        • Инновационная С-образная форма алмазных сегментов получена компьютерным моделированием процесса шлифования
        • Развёрнутый на 20° алмазный сегмент получил большую рабочую поверхность, позволив увеличить скорость работы и ресурс шлифовального круга