Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм

Преимущества

Инновационная С-образная форма алмазных сегментов получена компьютерным моделированием процесса шлифования

Развёрнутый на 20° алмазный сегмент получил большую рабочую поверхность, позволив увеличить скорость работы и ресурс шлифовального круга

Чашка алмазная Практика "Эксперт" шлифовальная - предназначена для профессионального применения на угловых шлифмашинах и специальных алмазных шлифователях. Идеальное решение для выравнивания бетонных поверхностей. Шлифовка бетона, кирпича, камня; снятие краски. Высокий ресурс и производительность для большого объема работ. Обязательно использование пылеотвода.