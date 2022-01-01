Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-931, 125 х 22 мм
Арт. О00000024597
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазная чашка
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич
- Чашка алмазная Практика "Эксперт" шлифовальная - предназначена для профессионального применения на угловых шлифмашинах и специальных алмазных шлифователях. Идеальное решение для выравнивания бетонных поверхностей. Шлифовка бетона, кирпича, камня; снятие краски. Высокий ресурс и производительность для большого объема работ. Обязательно использование пылеотвода.
Преимущества
- Инновационная С-образная форма алмазных сегментов получена компьютерным моделированием процесса шлифования
- Развёрнутый на 20° алмазный сегмент получил большую рабочую поверхность, позволив увеличить скорость работы и ресурс шлифовального круга