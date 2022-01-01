Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
Арт. О00000024598
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазная чашка
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич
- Чашка алмазная Практика "Эксперт" шлифовальная - предназначена для профессионального применения. Чашка используется для точной и качественной шлифовки бетона, кирпича, камня, а также снятия краски. Выравнивает бетонные поверхности.
Преимущества
- Отличается высоким ресурсом и производительностью
- Подходит для угловых шлифмашин и специальных алмазных шлифователей
- Необходимо обязательно использовать пылеотвод