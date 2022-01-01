Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм

Преимущества

Отличается высоким ресурсом и производительностью

Подходит для угловых шлифмашин и специальных алмазных шлифователей

Необходимо обязательно использовать пылеотвод

Чашка алмазная Практика "Эксперт" шлифовальная - предназначена для профессионального применения. Чашка используется для точной и качественной шлифовки бетона, кирпича, камня, а также снятия краски. Выравнивает бетонные поверхности.