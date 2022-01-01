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Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
1 520 ₽
Шлифовальные чашечки
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
    Арт. О00000024598
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм

      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-948, 125 х 22 мм

      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024598

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чашка алмазная Практика "Эксперт" шлифовальная - предназначена для профессионального применения. Чашка используется для точной и качественной шлифовки бетона, кирпича, камня, а также снятия краски. Выравнивает бетонные поверхности.

        Преимущества

        • Отличается высоким ресурсом и производительностью
        • Подходит для угловых шлифмашин и специальных алмазных шлифователей
        • Необходимо обязательно использовать пылеотвод