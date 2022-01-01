Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
Арт. О00000024601
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазная чашка
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич
- Чашка алмазная ПРАКТИКА шлифовальная турбо 125 х 22 мм 030-924 - чашечный круг универсального использования на угловых шлифмашинах и специальных алмазных шлифователях. Идеальное решение для выравнивания бетонных поверхностей. Шлифовка бетона, кирпича, камня; снятие краски. Обязательно использование пылеотвода. Применяется, когда использование абразивного расходного материала невозможно. Поставляется в блистерной упаковке.
Преимущества
- Инновационная Т-образная форма алмазных сегментов получена компьютерным моделированием процесса шлифования
- Улучшенный на 6% выброс шлама увеличивает ресурс алмазного слоя, что по сравнению с турбированным сегментом снижает себестоимость 1 м³ шлифования на 9%