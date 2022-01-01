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Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
1 705 ₽
Шлифовальные чашечки
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
    Арт. О00000024601
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
    Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм
      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм

      Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм

      1 705 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024601

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      1 705 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чашка алмазная ПРАКТИКА шлифовальная турбо 125 х 22 мм 030-924 - чашечный круг универсального использования на угловых шлифмашинах и специальных алмазных шлифователях. Идеальное решение для выравнивания бетонных поверхностей. Шлифовка бетона, кирпича, камня; снятие краски. Обязательно использование пылеотвода. Применяется, когда использование абразивного расходного материала невозможно. Поставляется в блистерной упаковке.

        Преимущества

        • Инновационная Т-образная форма алмазных сегментов получена компьютерным моделированием процесса шлифования
        • Улучшенный на 6% выброс шлама увеличивает ресурс алмазного слоя, что по сравнению с турбированным сегментом снижает себестоимость 1 м³ шлифования на 9%