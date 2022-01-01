Чашка алмазная "Эксперт" Практика 030-924, 125х22 мм

Преимущества

Инновационная Т-образная форма алмазных сегментов получена компьютерным моделированием процесса шлифования

Улучшенный на 6% выброс шлама увеличивает ресурс алмазного слоя, что по сравнению с турбированным сегментом снижает себестоимость 1 м³ шлифования на 9%

Чашка алмазная ПРАКТИКА шлифовальная турбо 125 х 22 мм 030-924 - чашечный круг универсального использования на угловых шлифмашинах и специальных алмазных шлифователях. Идеальное решение для выравнивания бетонных поверхностей. Шлифовка бетона, кирпича, камня; снятие краски. Обязательно использование пылеотвода. Применяется, когда использование абразивного расходного материала невозможно. Поставляется в блистерной упаковке.