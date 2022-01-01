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Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-658
869 ₽
915 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-658
    Арт. О00000024175
    Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-658
    Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-658
      Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-658
      Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-658

      Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-658

      • -46 ₽
      869 ₽
      915 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024175

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		керамика
      Все характеристики
      • -46 ₽
      869 ₽
      915 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный несегментный ПРАКТИКА "Мастер" 230 х 25,4/22 мм (1 шт.) коробка, 030-658. Алмазный диск для разрезания керамической и мраморной облицовочной плитки. Применяется как с ручным электро инструментом, так и в стационарных станках. В процессе работы рекомендуется применять водное охлаждение, не использовать для резки керамогранита