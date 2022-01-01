Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-665

Диск алмазный сегментный ПРАКТИКА "Мастер" 115 х 22 мм, коробка (1 шт.), 030-665. Демократичные и качественные алмазные диски для разрезания керамической облицовочной плитки. Применяются для непродолжительных бытовых работ. Не рекомендуется резка абразивных материалов, рекомендуется использование дополнительного водного охлаждения