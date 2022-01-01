Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-665
Арт. О00000024181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич
- Диск алмазный сегментный ПРАКТИКА "Мастер" 115 х 22 мм, коробка (1 шт.), 030-665. Демократичные и качественные алмазные диски для разрезания керамической облицовочной плитки. Применяются для непродолжительных бытовых работ. Не рекомендуется резка абразивных материалов, рекомендуется использование дополнительного водного охлаждения