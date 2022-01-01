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Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-665
320 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-665
    Арт. О00000024181
    Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-665
    Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-665
      Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-665
      Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-665

      Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-665

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024181

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный сегментный ПРАКТИКА "Мастер" 115 х 22 мм, коробка (1 шт.), 030-665. Демократичные и качественные алмазные диски для разрезания керамической облицовочной плитки. Применяются для непродолжительных бытовых работ. Не рекомендуется резка абразивных материалов, рекомендуется использование дополнительного водного охлаждения