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Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-689
465 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-689
    Арт. О00000024183
    Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-689
    Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-689
      Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-689
      Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-689

      Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-689

      465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024183

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск Практика 030-689 серии «Мастер» имеет размер 150 мм и выдерживает скорость вращения до 10200 об/мин. Он сделан из твёрдосплавной стали со сверхтвёрдыми алмазными сегментами, которые рассчитаны на пиление и резку в таких труднопроходимых средах, как бетон, кирпич, камень и другие строительные материалы с подобными характеристиками. Универсальный посадочный диаметр 22.23 мм обеспечивает совместимость с инструментом всех ведущих мировых брендов. Поставляется в индивидуальной коробочной упаковке