Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-689

Диск Практика 030-689 серии «Мастер» имеет размер 150 мм и выдерживает скорость вращения до 10200 об/мин. Он сделан из твёрдосплавной стали со сверхтвёрдыми алмазными сегментами, которые рассчитаны на пиление и резку в таких труднопроходимых средах, как бетон, кирпич, камень и другие строительные материалы с подобными характеристиками. Универсальный посадочный диаметр 22.23 мм обеспечивает совместимость с инструментом всех ведущих мировых брендов. Поставляется в индивидуальной коробочной упаковке