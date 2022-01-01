Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-689
Арт. О00000024183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич
- Диск Практика 030-689 серии «Мастер» имеет размер 150 мм и выдерживает скорость вращения до 10200 об/мин. Он сделан из твёрдосплавной стали со сверхтвёрдыми алмазными сегментами, которые рассчитаны на пиление и резку в таких труднопроходимых средах, как бетон, кирпич, камень и другие строительные материалы с подобными характеристиками. Универсальный посадочный диаметр 22.23 мм обеспечивает совместимость с инструментом всех ведущих мировых брендов. Поставляется в индивидуальной коробочной упаковке