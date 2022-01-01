Диск алмазный сегментный Практика "Мастер" 030-702

Диск Практика 030-702 серии «Мастер» размером 230 мм выдерживает скорость вращения до 6650 об/мин. Изготовленный из твёрдосплавной стали со сверхтвёрдыми алмазными сегментами, которые рассчитаны на сухое пиление и резку в таких труднопроходимых средах, как бетон, кирпич, камень и другие строительные материалы с подобными характеристиками. Охлаждение водой позволяет увеличить срок службы диска. Универсальный посадочный диаметр 22.23 мм обеспечивает совместимость с инструментом всех ведущих мировых брендов. Поставляется в индивидуальной коробочной упаковке.