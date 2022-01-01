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Диск алмазный сегментный Практика "Сделай Сам" 036-308, 125х22 мм
240 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный сегментный Практика "Сделай Сам" 036-308, 125х22 мм
    Арт. О00000025079
    Диск алмазный сегментный Практика "Сделай Сам" 036-308, 125х22 мм
    Диск алмазный сегментный Практика "Сделай Сам" 036-308, 125х22 мм
      Диск алмазный сегментный Практика "Сделай Сам" 036-308, 125х22 мм
      Диск алмазный сегментный Практика "Сделай Сам" 036-308, 125х22 мм

      Диск алмазный сегментный Практика "Сделай Сам" 036-308, 125х22 мм

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025079

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный сегментный Практика Сделай сам предназначен для проведения резных работ на высоком уровне. Используется совместно с ручными электроинструментами с высокой скоростью резания. В первую очередь применяется для резки бетона. Также отлично подходит для работ по кирпичу, искусственному и натуральному камню и т.д.