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Турбированный алмазный диск Практика Профи 030-818, 230 мм
1 860 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Турбированный алмазный диск Практика Профи 030-818, 230 мм
    Арт. О00000024203
    Турбированный алмазный диск Практика Профи 030-818, 230 мм
    Турбированный алмазный диск Практика Профи 030-818, 230 мм
      Турбированный алмазный диск Практика Профи 030-818, 230 мм
      Турбированный алмазный диск Практика Профи 030-818, 230 мм

      Турбированный алмазный диск Практика Профи 030-818, 230 мм

      1 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024203

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      1 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Серия Профи. Тип TURBO-Сегмент. Сегмент 10мм. ГОСТ 10110-87. Универсальный диск предназначен для резания бетона, армированного бетона, кирпича, общестроительных материалов, тротуарной плитки. Для ручного электроинструмента

        Преимущества

        • Новая турбированная форма позволяет обеспечить высокую скорость реза и на 50% больший ресурс по сравнению с серией Мастер
        • Тело диска защищено дополнительными боковыми алмазными сегментами, предохраняющими диск от “подрезания”
        • Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс диска