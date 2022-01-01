Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-018, 125 мм

Специализированный диски для резки керамического гранита, твердой и мягкой керамической плитки, плит из искусственного и натурального твердого камня. Серия Эксперт. Тип TURBO. Сегмент 10 мм. ГОСТ 10110-87. Супертонкий. Предназначен для установки на ручные угловые шлифовальные машины и стационарные плиткорезные станки

Преимущества