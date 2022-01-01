Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-018, 125 мм
Арт. О00000024204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|керамогранит
- Специализированный диски для резки керамического гранита, твердой и мягкой керамической плитки, плит из искусственного и натурального твердого камня. Серия Эксперт. Тип TURBO. Сегмент 10 мм. ГОСТ 10110-87. Супертонкий. Предназначен для установки на ручные угловые шлифовальные машины и стационарные плиткорезные станки
Преимущества
- Высокая концентрация алмазов мелкой фракции в сегменте и минимально возможная толщина диска обеспечивают высокую скорость реза и идеальную чистоту кромок
- Тело диска имеет усиление в районе посадочного отверстия для повышения жесткости и снижения вибраций
- Предназначен для профессионального применения и рекомендован для большого объема работ
- Для уменьшения пылеобразования и увеличении ресурса диска рекомендуется использовать охлаждение водой