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Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-025, 180 мм
1 995 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-025, 180 мм
    Арт. О00000024205
    Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-025, 180 мм
    Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-025, 180 мм
    Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-025, 180 мм
    Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-025, 180 мм
      Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-025, 180 мм
      Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-025, 180 мм
      Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-025, 180 мм
      Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-025, 180 мм

      Турбированный алмазный диск Практика Супертонкий 640-025, 180 мм

      1 995 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024205

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		керамогранит
      Все характеристики
      1 995 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Специализированный диски для резки керамического гранита, твердой и мягкой керамической плитки, плит из искусственного и натурального твердого камня. Серия Эксперт. Тип TURBO. Сегмент 10 мм. ГОСТ 10110-87. Супертонкий. Предназначен для установки на ручные угловые шлифовальные машины и стационарные плиткорезные станки

        Преимущества

        • Высокая концентрация алмазов мелкой фракции в сегменте и минимально возможная толщина диска обеспечивают высокую скорость реза и идеальную чистоту кромок
        • Тело диска имеет усиление в районе посадочного отверстия для повышения жесткости и снижения вибраций
        • Предназначен для профессионального применения и рекомендован для большого объема работ
        • Для уменьшения пылеобразования и увеличении ресурса диска рекомендуется использовать охлаждение водой