Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Гранит 032-331, 230 мм
Арт. О00000024216
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|гранит
- Специализированный диск для профессионального применения по граниту, армированному бетону, твердому бетону с гранитной крошкой, натуральному и искусственному камню. Серия Эксперт. Тип TURBO-Сегмент. Сегмент 10 мм. ГОСТ 10110-87
Преимущества
- Для большого объема работ
- Не рекомендован для абразивных материалов
- Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс диска