Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Гранит 032-331, 230 мм

Специализированный диск для профессионального применения по граниту, армированному бетону, твердому бетону с гранитной крошкой, натуральному и искусственному камню. Серия Эксперт. Тип TURBO-Сегмент. Сегмент 10 мм. ГОСТ 10110-87

Преимущества