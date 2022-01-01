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Турбо-сегментный алмазный диск Практика Лазер 775-327, 230 мм
2 785 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Турбо-сегментный алмазный диск Практика Лазер 775-327, 230 мм
    Арт. О00000024217
    Турбо-сегментный алмазный диск Практика Лазер 775-327, 230 мм
    Турбо-сегментный алмазный диск Практика Лазер 775-327, 230 мм
      Турбо-сегментный алмазный диск Практика Лазер 775-327, 230 мм
      Турбо-сегментный алмазный диск Практика Лазер 775-327, 230 мм

      Турбо-сегментный алмазный диск Практика Лазер 775-327, 230 мм

      2 785 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024217

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      2 785 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск по бетону и кирпичу. Для профессионального применения. Серия Лазер. Тип TURBO-Сегмент. Сегмент 12мм. ГОСТ 10110-87. Специализированные диски для резки бетона, армированного бетона

        Преимущества

        • Сегменты приварены лазером
        • Позволяет работать с самой высокой скоростью подачи
        • Низкая себестоимость кв. метра реза
        • Рекомендован для большого объема работ
        • Сухой рез. Охлаждение водой увеличивает ресурс диска