Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм

Пильный диск по дереву Практика 910-027 применяется вместе с УШМ для пиления дерева, фанеры, OSB, ламината, пластика, гипсокартона, газобетона, дерева с гвоздями. Идеально подходят для использования в труднодоступных местах, где работа лобзиком, дисковой или сабельной пилой затруднена или небезопасна. Диск изготовлен из пружинной стали с твердосплавным зерном, которое нанесено лазером.

