Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм
Найти аналог
Отрезные круги по дереву
    Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм
    Арт. О00000020637
    Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм
    Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм
    Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм
      Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм
      Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм
      Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм

      Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000020637

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск по дереву Практика 910-027 применяется вместе с УШМ для пиления дерева, фанеры, OSB, ламината, пластика, гипсокартона, газобетона, дерева с гвоздями. Идеально подходят для использования в труднодоступных местах, где работа лобзиком, дисковой или сабельной пилой затруднена или небезопасна. Диск изготовлен из пружинной стали с твердосплавным зерном, которое нанесено лазером.