Отрезной круг по брусу Практика 910-027 (с твердосплавным зерном, толщина 1,5 мм, наружный 125 мм

Отрезной круг по дереву Практика 910-027, 125 мм
Арт. О00000024224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|дерево
- Диск ПРАКТИКА 910-027 применяется вместе с УШМ для пиления деревянных, пластиковых заготовок, гипсокартона, фанеры, ламината и т.д. Удобно использовать, когда другими инструментами (лобзик, дисковая пила, сабельная пила) работа невозможна или небезопасна.
Преимущества
- Диск изготовлен из пружинной стали с твердосплавным зерном, которое нанесено лазером
- Глубина пиления - до 30 мм