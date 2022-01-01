Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм

Преимущества

Диск изготовлен из пружинной стали с твердосплавным зерном, которое нанесено лазером

Глубина пиления - до 35 мм

Диск ПРАКТИКА 910-034 применяется вместе с УШМ для пиления деревянных, пластиковых заготовок, гипсокартона, фанеры, ламината и т.д. Удобно использовать, когда другими инструментами (лобзик, дисковая пила, сабельная пила) работа невозможна или небезопасна.