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Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
730 ₽
Отрезные круги по дереву
    Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
    Арт. О00000024225
    Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
    Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
    Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
    Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
    Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
    Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
      Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
      Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
      Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
      Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
      Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
      Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм

      Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм

      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024225

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск ПРАКТИКА 910-034 применяется вместе с УШМ для пиления деревянных, пластиковых заготовок, гипсокартона, фанеры, ламината и т.д. Удобно использовать, когда другими инструментами (лобзик, дисковая пила, сабельная пила) работа невозможна или небезопасна.

        Преимущества

        • Диск изготовлен из пружинной стали с твердосплавным зерном, которое нанесено лазером
        • Глубина пиления - до 35 мм