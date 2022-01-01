Клей для клеевого пистолета Практика 790-243, белый, светящийся в темноте, 11х100 мм

Клей ПРАКТИКА 790-243 предназначен для клеевого пистолета. Является универсальным и применяется для различных материалов: бумага, картон, ткань, войлок, древесина. Используется при изготовлении мебели, а также в домашних мастерских. В наборе 6 стержней. Клей светится в темноте.