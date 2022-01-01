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Клей для клеевого пистолета Практика 790-236, цветной, с блестками, 7х100 мм
140 ₽
Клеевые стержни
    Клей для клеевого пистолета Практика 790-236, цветной, с блестками, 7х100 мм
    Арт. О00000025185
    Клей для клеевого пистолета Практика 790-236, цветной, с блестками, 7х100 мм

      Клей для клеевого пистолета Практика 790-236, цветной, с блестками, 7х100 мм

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025185

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		7
      Длина, мм
      		100
      Все характеристики

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      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клей ПРАКТИКА 790-236 предназначен для клеевого пистолета. Является универсальным и применяется для различных материалов: бумага, картон, ткань, войлок, древесина. Используется при изготовлении мебели, а также в домашних мастерских. В наборе 12 разноцветных стержней с блестками.