Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-626, желтый, 12 шт.

Преимущества

Время застывания 30-40 сек

Рекомендованная мощность пистолета от 30Вт

Не содержит токсичных элементов

Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-626 предназначены для прочного соединения деталей из дерева, фанеры, картона, цветных металлов, пластика, керамики, фарфора.