Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-626, желтый, 12 шт.
Арт. О00000024238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|7
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Длина, мм
|100
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- Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-626 предназначены для прочного соединения деталей из дерева, фанеры, картона, цветных металлов, пластика, керамики, фарфора.
Преимущества
- Время застывания 30-40 сек
- Рекомендованная мощность пистолета от 30Вт
- Не содержит токсичных элементов