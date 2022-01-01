Кондуктор Практика для сверления 247-026
Арт. О00000024579
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|для сверл
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Диаметр, мм
|4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Кондуктор ПРАКТИКА 247-026 предназначен для аккуратного сверления различных материалов с помощью спиральных сверл и буров диаметрами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм.
Преимущества
- Кондуктор эффективен при выполнении работ в уже отделанных помещениях при сверлении вертикальных, наклонных поверхностей стен, а также потолков
- Оснастка имеет специальный резиновый обод для сбора пыли и стружки из отверстия