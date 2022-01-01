Кондуктор Практика для сверления 247-026

Преимущества

Кондуктор эффективен при выполнении работ в уже отделанных помещениях при сверлении вертикальных, наклонных поверхностей стен, а также потолков

Оснастка имеет специальный резиновый обод для сбора пыли и стружки из отверстия

Кондуктор ПРАКТИКА 247-026 предназначен для аккуратного сверления различных материалов с помощью спиральных сверл и буров диаметрами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм.