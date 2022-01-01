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Кондуктор Практика для сверления 247-026
200 ₽
Кондукторы для сверления
    Кондуктор Практика для сверления 247-026
    Арт. О00000024579
    Кондуктор Практика для сверления 247-026
    Кондуктор Практика для сверления 247-026
      Кондуктор Практика для сверления 247-026
      Кондуктор Практика для сверления 247-026

      Кондуктор Практика для сверления 247-026

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024579

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для сверл
      Диаметр, мм
      		4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кондуктор ПРАКТИКА 247-026 предназначен для аккуратного сверления различных материалов с помощью спиральных сверл и буров диаметрами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм. 

        Преимущества

        • Кондуктор эффективен при выполнении работ в уже отделанных помещениях при сверлении вертикальных, наклонных поверхностей стен, а также потолков
        • Оснастка имеет специальный резиновый обод для сбора пыли и стружки из отверстия