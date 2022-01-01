Коронка алмазная Практика "Эксперт" 776-188, по керамограниту
Арт. О00000024289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|77
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Тип упаковки
|блистер
- Коронка алмазная Практика Эксперт используется при сверлении керамогранита. Кроме этого, может применяться совместно с дрелями во время работ со стеклом и облицовочной плиткой - достаточно хрупких типов поверхностей. Также подходит для обработки бетона и кирпича.
Преимущества
- Представляет собой трубчатое сверло с рабочим диаметром 68 мм
- Данная коронка подходит исключительно для безударного сверления
- Рекомендуется во время рабочего процесса охлаждать ее при помощи холодной воды