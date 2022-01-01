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Коронка алмазная по керамике и стеклу Практика "Мастер" 777-390, 82 мм, 1 штука
651 ₽
930 ₽
Алмазные коронки
    Коронка алмазная по керамике и стеклу Практика "Мастер" 777-390, 82 мм, 1 штука
    Арт. О00000006833
    Коронка алмазная по керамике и стеклу Практика "Мастер" 777-390, 82 мм, 1 штука
    Коронка алмазная по керамике и стеклу Практика "Мастер" 777-390, 82 мм, 1 штука
      Коронка алмазная по керамике и стеклу Практика "Мастер" 777-390, 82 мм, 1 штука
      Коронка алмазная по керамике и стеклу Практика "Мастер" 777-390, 82 мм, 1 штука

      Коронка алмазная по керамике и стеклу Практика "Мастер" 777-390, 82 мм, 1 штука

      • -279 ₽
      651 ₽
      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006833

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Алмазная
      		Да
      Вес, кг
      		0.2
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		стекло, керамика
      Все характеристики
      • -279 ₽
      651 ₽
      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронки алмазные по стеклу, керамике. Серии "Сделай Сам" и "Мастер". Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления изделий из керамики, стекла. Ограниченно подходит для сверления керамогранита. Рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Использовать охлаждение водой. Рекомендуемая частота оборотов от 150 до 800 об/мин в зависимости от диаметра.

        Преимущества

        • Изготовлена из углеродистой стали
        • Также покрыта синтетическим алмазом