Коронка алмазная по керамике и стеклу Практика "Мастер" 777-390, 82 мм, 1 штука
Арт. О00000006833
Характеристики
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Производитель
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Алмазная
|Да
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Вес, кг
|0.2
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|стекло, керамика
- Коронки алмазные по стеклу, керамике. Серии "Сделай Сам" и "Мастер". Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления изделий из керамики, стекла. Ограниченно подходит для сверления керамогранита. Рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Использовать охлаждение водой. Рекомендуемая частота оборотов от 150 до 800 об/мин в зависимости от диаметра.
Преимущества
- Изготовлена из углеродистой стали
- Также покрыта синтетическим алмазом