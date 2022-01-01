Коронка алмазная по керамике и стеклу Практика "Мастер" 777-390, 82 мм, 1 штука

Преимущества

Изготовлена из углеродистой стали

Также покрыта синтетическим алмазом

Коронки алмазные по стеклу, керамике. Серии "Сделай Сам" и "Мастер". Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления изделий из керамики, стекла. Ограниченно подходит для сверления керамогранита. Рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Использовать охлаждение водой. Рекомендуемая частота оборотов от 150 до 800 об/мин в зависимости от диаметра.