Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-291, 25 мм

Преимущества

Высокая износостойкость

Покрытая синтетическими алмазами для быстрого сверления

Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления изделий из керамики, стекла. Ограниченно подходит для сверления керамогранита. Рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки.