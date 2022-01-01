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Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
355 ₽
Коронки по керамограниту
    Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
    Арт. О00000025084
    Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
    Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
    Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
    Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
    Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
      Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
      Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
      Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
      Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
      Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм

      Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм

      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025084

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		55
      Тип упаковки
      		блистер
      Все характеристики
      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления изделий из керамики, стекла. Ограниченно подходит для сверления керамогранита. Рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки.

        Преимущества

        • Диаметр: 35 мм
        • Хвостовик: цилиндрический
        • Диаметр хвостовика: 10 мм
        • Рабочая длина: 55 мм