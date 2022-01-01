Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм

Преимущества

Диаметр: 35 мм

Хвостовик: цилиндрический

Диаметр хвостовика: 10 мм

Рабочая длина: 55 мм

Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления изделий из керамики, стекла. Ограниченно подходит для сверления керамогранита. Рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки.