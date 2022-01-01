Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-314, 35 мм
Арт. О00000025084
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|55
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Тип упаковки
|блистер
- Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления изделий из керамики, стекла. Ограниченно подходит для сверления керамогранита. Рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки.
Преимущества
- Диаметр: 35 мм
- Хвостовик: цилиндрический
- Диаметр хвостовика: 10 мм
- Рабочая длина: 55 мм