Коронка алмазная Практика "Мастер" 777-321, 40 мм
Арт. О00000025085
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|55
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Тип упаковки
|блистер
- Коронка алмазная (сверло трубчатое) предназначена для сверления изделий из керамики, стекла. Ограниченно подходит для сверления керамогранита. Рекомендуется работать с помощью направляющего кондуктора. Запрещено работать в ударном режиме и без охлаждения водой. Необходимо ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Использовать охлаждение водой. Рекомендуемая частота оборотов от 150 до 800 об/мин в зависимости от диаметра.
Преимущества
- Алмазное зерно позволяет сделать ровные и чистые срезы в стекле, керамике
- Оптимальная скорость вращения — 250-350 оборотов в минуту