Коронка алмазная Практика "Профи" 917-576, по керамограниту

Преимущества

Алмазная коронка 20x70 мм крепится при помощи трехгранного хвостовика

Данная модель подходит для работы с аккумуляторной дрелью

Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-576 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой. Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Оснастка комплектуется центрирующим сверлом.