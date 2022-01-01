Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту
635 ₽
Коронки по керамограниту
    Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту
    Арт. О00000024279
    Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту
    Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту
    Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту
    Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту
      Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту
      Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту
      Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту
      Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту

      Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту

      635 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024279

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		70
      Тип упаковки
      		блистер
      Все характеристики
      635 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-590 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой. Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Оснастка комплектуется центрирующим сверлом.

        Преимущества

        • Особая режущая кромка с алмазным напылением отличается высоким уровнем производительности и устойчивостью к износу даже при частых интенсивных нагрузках
        • Для достижения высоких показателей точности реза материалов без образования сколов рекомендуется работа в безударном режиме на оборотах в пределах 400-1000 об/мин с применением охлаждающей жидкости