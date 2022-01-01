Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту
Арт. О00000024279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|70
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Тип упаковки
|блистер
- Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-590 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой. Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Оснастка комплектуется центрирующим сверлом.
Преимущества
- Особая режущая кромка с алмазным напылением отличается высоким уровнем производительности и устойчивостью к износу даже при частых интенсивных нагрузках
- Для достижения высоких показателей точности реза материалов без образования сколов рекомендуется работа в безударном режиме на оборотах в пределах 400-1000 об/мин с применением охлаждающей жидкости