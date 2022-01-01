Коронка алмазная "Профи" Практика 917-590, по керамограниту

Преимущества

Особая режущая кромка с алмазным напылением отличается высоким уровнем производительности и устойчивостью к износу даже при частых интенсивных нагрузках

Для достижения высоких показателей точности реза материалов без образования сколов рекомендуется работа в безударном режиме на оборотах в пределах 400-1000 об/мин с применением охлаждающей жидкости

Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-590 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой. Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Оснастка комплектуется центрирующим сверлом.