Коронка алмазная Практика "Профи" 917-620, по керамограниту
Арт. О00000024280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|70
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Тип упаковки
|блистер
- Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-620 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой. Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки. Оснастка комплектуется центрирующим сверлом.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Надежность