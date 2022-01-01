Коронка алмазная Практика "Профи" 917-491

Преимущества

Изготовлена из углеродистой стали

Также состоит из синтетических алмазов

Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-491 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой. Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки.