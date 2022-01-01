Коронка алмазная "Профи" Практика 917-699, по керамограниту

Преимущества

Ограниченно подходит для сверления толстого стекла

Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой

Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки

Оснастка комплектуется центрирующим сверлом

Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-699 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики.